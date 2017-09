Projeto de lei quer isentar cobrança de ICMS de igrejas e templos religiosos

O deputado estadual Daniel Messac (PSDB) apresentou um projeto de lei que, caso aprovado, isentará igrejas e templos religiosos instalados em Goiás da cobrança do ICMS que incide sobre a prestação de serviços públicos. A proposta foi apresentada ontem e ainda não começou a ser discutida na Assembleia Legislativa.

Se aprovado, o projeto de Messac possibiliatará um desconto nas contas das igrejas e templos. No caso das faturas de energia, por exemplo, a alíquota de ICMS cobrada pelo Estado é de 29%.

De redação curta, o projeto prevê que o "benefício (...) fica condicionado à comprovação da propriedade ou posse do imóvel por parte dos estabelecimentos mencionados no caput desse artigo e que são destinados à prática religiosa".

Pastor da Igreja Assembleia de Deus - Ministério Vila Nova, Daniel Messac está, segundo sua assessoria, em viagem para o interior do Estado. Na justificativa do projeto, o tucano argumenta que a intenção é "garantir a liberdade de crença e de práticas religiosas".

"Da mesma forma, pretende assegurar que o patrimônio, a renda e os serviços que guardam estrita relação com as finalidades essenciais das entidades mantenedoras desses templos religiosos não sejam gravados por impostos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios", completa o texto.

Messac também cita o artigo 150 da Constituição Federal, que em um dos seus incisos veda o poder público de instituir impostos sobre templos de qualquer culto.

Igrejas e templos já são isentos de pagar IPTU e, em 2016, a Câmara de Goiânia aprovou projeto de lei que ampliou o benefício para instituições religiosas que funcionam em imóveis alugados.

A proposta foi apresentada pelo então vereador Divino Rodrigues, também pastor do Ministério Vila Nova. À época estava previsto que a proposta ampliaria de 2,2 mil para 3,2 mil o número de igrejas que não pagam impostos em Goiânia.

Tanto Messac quando Divino Rodrigues foram alvos da Operação Poltergeist, que desbaratou esquema de contratação de funcionários fantasmas e nepotismo cruzado na Assembleia Legislativa em 2014.