Projeto de lei no Senado quer tornar infrator o passageiro que acompanhar motorista embriagado

Uma proposta apresentada na última quinta-feira (27) no Senado Federal quer tornar infrator o passageiro que entrar em um veículo conduzido por um motorista que esteja sob o efeito de bebidas alcoólicas ou de entorpecentes.

De autoria do senador Cidinho Santos (PR-MT), o projeto de lei prevê, em caso de descumprimento da norma, punição com multa, seis meses a três anos de prisão e suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) para todos os infratores envolvidos.

No texto de apresentação da proposta, Cidinho Santos a define como inovadora e simples. O parlamentar acredita que o projeto tem potencial para gerar efeitos positivos na prática. “É importante, frisamos, que esse alerta esteja explícito no Código de Trânsito, para que as pessoas tenham consciência que podem vir a ser responsabilizadas criminalmente a título de participação, quando conhecedoras da situação, ao mesmo tempo em que poderiam ter agido para impedir que a pessoa alcoolizada conduzisse o veículo”.

O projeto tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Casa. Se aprovada no plenário, a proposta seguirá para apreciação na Câmara dos Deputados.