Projeto blinda presidentes da Câmara e do Senado

Investigado pela Operação Lava Jato, o líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá (PMDB-RR), apresentou ontem uma proposta de emenda à Constituição que determina que os presidentes da Câmara e do Senado, assim como o do Supremo Tribunal Federal, só poderão ser responsabilizados por crimes que cometerem durante o mandato. Hoje, a regra só vale para o presidente d...