Procurador espera liberdade curta

“Esperamos que o período dele fora da prisão seja curto.” A afirmação é do procurador regional da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, da força-tarefa da Lava Jato, em Curitiba, um dos autores do pedido de prisão que levou o ex-ministro José Dirceu para a cadeia, em agosto de 2015.A decisão da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ontem de revogar a prisão p...