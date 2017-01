Processos parados na Amma

O comando da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) ainda está indefinido. Nesses 24 dias que a pasta ficou sem titular, apenas dois departamentos do órgão acumularam 410 processo parados. “Não há gerentes nem diretores para assinar os relatórios”, explica uma servidora que prefere não ser identificada e está com 160 processos parados em seu departamento. São proces...