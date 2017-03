Prisão de conselheiros do TCE amplia criseno Rio de Janeiro

Em mais um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu ontem cinco dos sete conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e levou coercitivamente para depor o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Picciani (PMDB). Os detidos são suspeitos de participar ou serem coniventes com supostos desvios em obras públicas durante a gestã...