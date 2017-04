Previdência passará a ser “símbolo da vitória reformista" do governo, afirma Temer

O presidente Michel Temer disse hoje (11) que a reforma da Previdência passará a ser o “símbolo da vitória reformista” de seu governo. A declaração foi feita na abertura da reunião com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados e com integrantes da Comissão Especial da Reforma da Previdência.

Temer reiterou a disposição do governo de negociar os cinco pontos que vêm sendo apontados pelo relator da matéria na comissão, deputado Arthur Maia (PPS-BA), como os que mais têm motivado a apresentação de emendas: regras de transição, pensões, trabalhadores rurais, Benefício de Prestação Continuada e aposentadorias especiais para professores e policiais.

"Aqueles quatro ou cinco pontos essenciais levantados estão sendo negociados pelo relator das bancadas com a comissão, razão pela qual fazemos nova chamada, novo convite aos senhores e senhoras para que possam estar conosco novamente”, disse Temer. Ele acrescentou que, “pouco a pouco”, vai acolhendo as sugestões e que, ao Congresso Nacional, cabe o papel de “aprimorar o projeto e não desnaturar aspirações populares”.



Segundo o presidente, as mudanças que estão sendo acatadas à proposta, pelo relator, “não vão quebrar a espinha dorsal da Previdência”, que está relacionada à idade mínima para a aposentadoria. “Quero, mais uma vez, ressaltar a importância dessa reformulação previdenciária porque, sem o embargo de termos feito em menos de um ano mais de 50 medidas governativas – a maioria com o apoio do Congresso Nacional –, a reforma da Previdência passou a ser o símbolo da vitória reformista, ou não, do governo”.

Temer repetiu declaração feita ontem (10) pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de que a reforma previdenciária não está limitada a uma questão de opinião, e sim de necessidade para o país. “É fenômeno imperioso que venhamos a fazer essa reformulação”, disse, ao ressaltar que, caso seja aprovada, a reforma não alcançará os mais pobres, nem os mais vulneráveis que recebem um salário mínimo como benefício.

Ministros também participam de reunião com Temer sobre Previdência

Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles; da Casa Civil, Eliseu Padilha; da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy; do Planejamento, Dyogo Oliveira; e da Secretária-geral da Presidência, Moreira Franco; também participam da reunião entre o presidente da República, Michel Temer, e líderes da Base Aliada na Câmara dos Deputados, no Palácio do Planalto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também esteve na reunião, mas já foi embora.



Em seu discurso de abertura, Temer afirmou que a reforma da Previdência foi desenhada para manter a sustentabilidade do regime de aposentadorias por "30, 40 anos", mas admitiu que, se não for possível, o resultado pode ser sentido por um tempo menor. "É uma reforma que visa a 30, 40 anos. Se não for possível, faremos por 20 anos", disse.



De acordo com a lista divulgada pela assessoria da imprensa do Planalto, estão presentes na reunião: o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, e os deputados Aguinaldo Ribeiro (PP-PB); Arthur Lira (PP-AL); Baleia Rossi (PMDB-SP); Ricardo Tripoli (PSDB-SP); Aelton Freitas (PR-MG); Marcos Montes (PSD-MG) ; Tereza Cristina (PSB-MS); Efraim Filho (DEM_PB); Jovair Arantes (PTB-GO); Aureo (SDD-RJ); Professor Victório Galli (PSC-MT); Arnaldo Jordy (PPS-PA); Toninho Wandscheer (Pros-PR); André Moura (PSC-SE); Alceu Moreira (PMDB-RS); Capitão Augusto (PR-SP); Marcus Vicente (PP-ES); Pedro Chaves (PMDB-GO); Raquel Muniz (PSD-MG); Roberto de Lucena (PV-SP); Ronaldo Benedet (PMDB-SC); Leandre (PV_PR); Beto Mansur (PRB-SP); Pedro Paulo (PMDB-RJ); Soraya Santos (PMDB-RJ); Renato Andrade (PP-MG); Rodrigo Rocha (PMDB-PR); Marco Antônio Cabral (PMDB-RJ); Alexandre Baldy (PTN-GO); Carlos Marun (PMDB-MS); Arthur Oliveira Maia (PPS-BA); Julio Lopes (PSB-RJ); Adail Carneiro (PP-CE); Bebeto (PSB-BA); Bilac Pinto (PR-MG); Darcísio Perondi (PMDB-RS); Eduardo Barbosa (PSDB-MG); José Carlos Aleluia (DEM-BA); Laerte Bessa (PR-DF); Maia Filho (PP-PI); Mauro Pereira (PMDB-RS); e Maria Helena (PSB-RR).

