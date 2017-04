Previdência: Idade mínima para benefício deve ficar em 68 anos

O governo e o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), fecharam acordo para fixar em 68 anos a idade mínima para o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com renda familiar de até 25% do salário mínimo per capita.Pessoas que participaram de reunião no domingo (16) com o presidente Michel Temer e Maia informaram à reportag...