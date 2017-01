Presidente não quer atropelar

O presidente Michel Temer quer indicar o mais rápido possível o novo ministro do Supremo Tribunal Federal para a vaga deixada por Teori Zavascki, mas não quer dar a impressão que está atropelando o STF, afirmou ontem uma fonte palaciana com conhecimento direto do assunto. “Existe preocupação de não parecer que o Planalto está interferindo nos assuntos do Supremo”, afirmou a...