Presidente muda estratégia jurídica

A defesa do presidente Michel Temer desistiu ontem da petição que havia protocolado no sábado passado pedindo a suspensão do inquérito aberto contra o peemedebista no Supremo Tribunal Federal (STF). O pedido era para que a investigação fosse suspensa até a realização de perícia em áudio de conversa gravada entre o presidente e o empresário Joesley Batista, dono da JBS. ...