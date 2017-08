Presidente do TJ suspende liminar que afastava Edson Ferrari do TCE

Uma decisão assinada pelo desembargador Gilberto Marques Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, suspendeu a liminar da 3ª Vara da Fazenda Pública de Goiás, que determinava o afastamento de Edson José Ferrari do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), sem prejuízo à sua remuneração, por ato de improbidade administrativa. O recurso a favor do conselheiro foi protocolado pelo Estado de Goiás.

Na decisão, o presidente justifica que o afastamento de Ferrari atrasará o julgamento de vários processos, frisando que importará "inúmeros transtornos a regular prestação dos serviços legalmente atribuídos à Corte Administrativa, notadamente em razão do grande número de autos a cargo do agente público envolvendo matérias de relevante interesse público, e que estão aptos a julgamento", diz.

O presidente afirma ainda que acolheu o pleito formulado pelo Estado de Goiás, dada à fragilidade dos elementos trazidos aos autos, até o momento, e “a grandiosidade dos danos passíveis de serem causados à sociedade pelo afastamento do Conselheiro e, por conseguinte, à ordem pública”.