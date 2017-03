Presidente diz que Brasil parece País de trambiques

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Gilmar Mendes, voltou a criticar os vazamentos de informações sigilosas, desta vez referindo-se à divulgação do teor de depoimentos de executivos da Odebrecht ao tribunal. Segundo ele, isso enfraquece as instituições “como se o Brasil fosse um país de trambiques”. “Eu deploro seriamente e exijo que nós façamos a devida i...