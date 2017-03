Presidente da Comurg diz que folha teve valor reduzido

O presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), Denes Pereira (PRTB), reforçou ontem a posição de que a empresa tem gastado, em média, R$ 5 milhões a menos com a folha de pagamentos em comparação com o ano passado. Denes apresentou ao POPULAR uma planilha que aponta para uma despesa média mensal de R$ 29 milhões com a folha durante o exercício de 201...