Presidente da Câmara de Goiânia questiona Iris Rezende sobre líder

A indefinição do prefeito Iris Rezende (PMDB) sobre o vereador que assumirá a liderança da base na Câmara de Goiânia já causa preocupação entre aliados no legislativo. Com a derrubada de vetos nas últimas sessões e as reclamações de parlamentares insatisfeitos, foi a vez de o presidente da Casa, Andrey Azeredo (PMDB), questionar o prefeito sobre a demora. Durante a sess...