Presidente da AL arquiva pedido de impeachment de Marcelo Miranda

O pedido de impeachment contra o governador Marcelo Miranda foi arquivado pelo presidente da Assembleia Legislativa (AL), o deputado Osires Damaso (PSC), no final da tarde dessa terça-feira (31).

Segundo a AL, a arquivação aconteceu após análise minuciosa ao longo do pedido. No despacho que arquiva o documento, o presidente disse que faltavam requisitos materiais e formais para a tramitação do pedido.

Na época, Marcelo Miranda disse que estava com a consciência tranquila com relação ao pedido. “Estou procurando responder a altura o que a sociedade precisa. Evidentemente temos várias demandas e dificuldades. Rogo a Deus que possa resgatar todas as demandas com os servidores públicos”, disse o governador.

Fundamentações

O pedido do impedimento do governador arquivado conta com 94 páginas e mais de 13 mil assinaturas. Anexados ao documento arquivado estão informações sobre os supostos crimes de responsabilidade cometidos pelo gestor. Entre os supostos crimes relatados no estão o descumprimento do pagamento da data-base de 2015 e 2016, além das progressões, apropriação indébita de valores descontados nos salários dos servidores e irregularidades na contratação de comissionados e contratos temporários.

Além disso, os descontos seriam referentes a mensalidades sindicais, BrasilCard, Plansaúde e Prodent. Também teria acontecido apropriação indébita de recursos destinado à Previdência do Instituto de Gestão Previdenciária (Igeprev), supostas irregularidades na aplicação dos recursos públicos destinados à saúde.

Por fim, estão citados também, na documentação a prática de suposta corrupção, por meio de desvio de verbas públicas, que está sendo investigada pela Polícia Federal (PF). A operação Reis do Gado tem como alvo o governador e familiares do gestor.