Prefeitura de Goiânia usa verbas da Amma, SMT e Procon para pagar servidores

Para pagar os servidores, a Prefeitura de Goiânia está usando receitas da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) e do Procon. A informação é do secretário de Finanças, Oseias Pacheco. Segundo ele, com a queda na arrecadação dos impostos e taxas que compõem o Tesouro Municipal, como IPTU e ISS, e dos repasses estaduais, a e...