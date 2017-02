Prefeitura de Goiânia paga salário de janeiro aos servidores

Todos os servidores da Prefeitura de Goiânia receberam o salário de janeiro nesta sexta-feira (3). Nos últimos anos, os funcionários estavam acostumados a receber o pagamento dentro do mês trabalhado.

De acordo com a legislação trabalhista, o salário pode ser pago até o quinto dia útil do mês seguinte, por isso, não houve atraso do ponto de vista legal.

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Finanças (Sefin), a intenção da Prefeitura é retomar o pagamento até o dia 30 de cada mês logo que conseguir sanear as contas da administração, que segundo o prefeito Iris Rezende (PMDB), acumula débitos de curto prazo na ordem de R$ 610 milhões, além de um déficit mensal de R$ 30 milhões.

Confira abaixo a nota da Prefeitura de Goiânia

Apesar de ter encontrado uma grave situação financeira, a administração do prefeito Iris Rezende liberou na manhã desta sexta-feira, 3, o pagamento do mês de janeiro de todos os servidores municipais. Os funcionários recebem dentro do prazo legal, que é até o quinto dia útil do mês posterior ao trabalhado. Dessa forma, o prefeito reafirma seu respeito e compromisso com todos os servidores ao concentrar seus esforços para efetuar o pagamento da folha dentro do prazo estipulado por lei.