Prefeitura de Goiânia exonera todos os estagiários como medida de contenção de despesas

O prefeito Iris Rezende (PMDB) determinou, nesta terça-feira (31), que todas as secretarias, órgãos públicos e entidades suspendam o contrato com estagiários. Segundo a Prefeitura de Goiânia, os cortes foram tomados devido a realidade financeira do município e para cumprir os limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Secretaria Municipal de Administração, por meio da Superintendência de Gestão de Pessoas e Folhas de Pagamento, deverá providenciar a exclusão dos estagiários da folha de pagamento da Prefeitura de Goiânia imediata e que já entre em vigor neste 1º de fevereiro.

Dificuldade

Os telefones do Paço Municipal amanheceram mudos por falta de pagamento na última semana. E conforme noticiado em matéria de O POPULAR não foram só as linhas do Paço que foram desligadas. Os telefones da Guarda Municipal só recebiam ligação, não faziam.

Para o secretário de Finanças, Oseias Pacheco de Sousa, o valor da conta do Paço que não foi paga “não é alto”, é de cerca de R$ 70 mil. Segundo ele, a conta não foi paga não por falta de dinheiro em caixa, mas porque a secretaria está reunindo todos os débitos deixados pela administração passada para apresentar ao prefeito Iris Rezende.

A conta atrasada é referente aos últimos três meses de 2016, diz o secretário. Quanto ao corte de telefone nos outros órgãos, ele afirma que a secretaria não é responsável. “Cada órgão tem recursos próprios”, diz.

Corte e centralização de despesas

De acordo com nota publicada na Coluna Giro, o prefeito Iris Rezende deve um decreto para reduzir e controlar as despesas do Paço Municipal. A principal medida deve engessar o poder de gastos dos secretários, já que irá impor o controle direto do peemedebista sobre as compras de material de expediente, além de novos contratos e licitações.

Iris colocará em prática o discurso adotado durante reunião com sua equipe quando afirmou que iria centralizar e observar as despesas de todos. Além disso, o texto deve impor redução nas despesas com custeio, incluindo telefone, combustível e energia.