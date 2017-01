Prefeitura de Aparecida extingue 7 secretarias e exonera mais de 50% dos comissionados

Os vereadores de Aparecida de Goiânia aprovaram, por unanimidade, na manhã desta quarta-feira (11) o projeto de Lei Complementar 001/17 que institui a reforma administrativa, com extinção e fusão de secretarias, além de criação de três novas pastas.

A proposta de reforma é de autoria do atual prefeito Gustavo Mendanha (PMDB). As secretarias e autarquias extintas foram transformadas em superintendências ou secretarias executivas, como é o caso da comunicação social, a partir de agora será uma superintendência de jornalismo e mídia, e do PROCON, que passa a ser uma secretária executiva.

Com as mudanças, a prefeitura reduziu de 27 para 20 o número de pastas. Além disso, houve corte de mais de 50% dos cargos comissionados, passando de quase 4 mil para menos de 2 mil. Em valores, a reforma representa uma economia de aproximadamente 2 milhões por ano aos cofres do município.

Confira as mudanças da estrutura da Prefeitura de Aparecida de Goiânia:

Secretarias

Assistência Social

Administração

Transparência, Fiscalização e Controle - Antigo Controle Interno

Mobilidade e Defesa Social - Antiga Defesa Social e Guarda Civil

Desenvolvimento Urbano

Educação e Cultura

Esporte, Lazer e Juventude

Fazenda

Governo

Desenvolvimento Econômico

Infraestrutura e Obras

Meio Ambiente

Procuradoria Geral do Município

Regulação Urbana

Saúde

Trabalho, Emprego e Renda

Ciência, Tecnologia e Inovação

Articulação Política

Chefe da Casa Civil

Autarquia

Instituto de Previdência de Aparecida