Prefeitura: Capital é única com equipe incompleta

Ainda sem previsão de anúncio do restante do secretariado, a prefeitura de Goiânia é a única entre as capitais do País com equipe do novo governo ainda incompleta. Restam 13 pastas do primeiro escalão ainda sem titular, sendo que 2 são ocupadas interinamente por secretários. O prefeito Iris Rezende (PMDB) dedicou boa parte dos últimos dias para conversas com representa...