Prefeitura: Auxiliares assumem após 41 dias

Os remanescentes na composição do primeiro escalão de Iris Rezende (PMDB), o agropecuarista e veterinário Gilberto Marques Neto e o advogado Fernando Meirelles (PTC) assumiram ontem, respectivamente, o comando da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) e a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC).

Em seu discurso, o prefeito voltou a destacar que a demora da escolha dos nomes, 41 dias após assumir seu quarto mandato, ocorreu pelo princípio da necessidade da assertividade. No evento de posse, os recém-empossados demonstraram desconhecer as situações das pastas e foram evasivos em algumas respostas.

Ao iniciar a apresentação dos nomes, o peemedebista começou com o currículo do novo presidente da Amma, destacando o seu conhecimento técnico e experiência de mais de 20 anos na vida no campo. “É também um executivo e uma pessoa que vive em contato com a natureza”, disse. Já ao citar Meirelles, fez um discurso mais econômico, limitando a dizer que é “um jovem com conhecimento e determinação”.

Em comum, afirmou que conhece ambos desde criança, além de ser grande amigo de seus pais. No evento, alegando desconhecimento da situação da CMTC, considerada pelo próprio prefeito uma das mais nevrálgicas dessa gestão, Fernando Meirelles evitou responder algumas perguntas.

Segundo ele, somente a partir de segunda-feira (13), ao se reunir com o prefeito, será capaz de analisar a necessidade, por exemplo, de reajuste nas tarifas. “Pedi um levantamento para ter consciência da situação administrativa para depois dizer”, afirma. Questionado se foi colocado no cargo por indicação política, rebateu dizendo que a pergunta deveria ser feita ao prefeito.

Meirelles também foi evasivo ao dar a entender que somente o futuro dirá se ele possui experiência técnica para o cargo. Fernando é irmão do deputado estadual Cláudio Meirelles (PR). É formado em Direito, embora não exerça, e ex-vereador de Aparecida de Goiânia.

Já o agropecuarista e veterinário Gilberto Marques Neto, filho do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Gilberto Marques Filho, amparou seu discurso na ética e afirmou que os agropecuaristas não são os principais responsáveis por danos ao meio ambiente.

O novo titular da Amma afirmou que a intenção inicial é despachar com maior rapidez os processos parados, como licenciamentos. “Vamos fazer uma força-tarefa”. Segundo ele, os documentos serão devidamente analisados e não haverá liberação sem o “total rigor da lei”.