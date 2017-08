Prefeitos do DEM não vão a evento, mas podem deixar partido em breve

Três prefeitos democratas foram anunciados no evento, tendo seus nomes circulando nas listas de novos filiados divulgadas pelo partido. Dois deles dizem não terem ido, mas relatam que estão conversando sobre a possível troca.Marconni Pimenta, de Britânia, diz que não foi à solenidade porque, embora esteja “conversando com a base do governo” e tenha recebido o convit...