Prefeitos de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis debatem projeto de ICMS

Os prefeitos de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis se reuniram ontem com o governador Marconi Perillo (PSDB) no Palácio das Esmeraldas para discutir o projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa que muda os critérios de distribuição do ICMS entre os municípios. Na avaliação do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, de Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida, e...