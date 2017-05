Prefeito faz discurso embriagado em evento e arranca risos da população; assista 🎥

Um vídeo mostrando o prefeito Guga de Paula (PP), da cidade de Cantagalo, no Centro do Rio de Janeiro, discursando embriagado em um evento viralizou na internet.

O registro foi feito no último sábado (20) quando o prefeito, que está em seu terceiro mandato no município, subiu ao palco da tradicional Festa de Maio, realizada no distrito de Santa Rita da Floresta. De acordo com Guga de Paula, o evento recebeu R$ 7,9 mil de sua administração.

Com o microfone na mão, ele cumprimentou a população e fez uma promessa de que, no ano que vem, os repasses para o evento serão maiores para "pagar a p***a toda".

Negando sua embriaguez no início, mesmo apesar da dificuldade em se comunicar, logo ele reconheceu a ingestão de bebida alcoólica. "Quem não bebe?", questionou, arrancando risadas de quem assistia a cena.

Eleito com quase 70% dos votos válidos, Guga de Paula continuou com as brincadeiras. "Quem quiser falar mal de mim, não fala mal de mim não. Sabe por quê? O prefeito é doidão!", concluiu.

Confira o vídeo abaixo: