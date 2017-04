Prefeito de Araguatins ganha R$ 315 mil na Lotofácil

O concurso nº 1.500 da Lotofácil, sorteado na terça-feira (18), presenteou o prefeito de Araguatins (TO), Cláudio Santana (PMDB) com R$ 315.388,37. Ele acertou 15 dos 17 números sorteados. Outras duas pessoas acertaram a mesma quantia de números: um em Brasília (DF) e outro em São Miguel do Guaporé (RO). Os três levaram o mesmo valor em prêmio.

Em nota divulgada à imprensa através da Prefeitura de Araguatins, Santana confirma o prêmio e afirma que continuará trabalhando. “Eu sempre acreditei que um dia seria premiado, apesar de gastar semanalmente em vários concursos nunca perdi a fé nem a esperança, desejo que outros apostadores da nossa cidade também continuem perseverando, pois um dia a sorte chega”, afirma o prefeito através da nota.

Ele garante, ainda, que nada em sua vida irá mudar. “Vou continuar trabalhando com honestidade e o compromisso que sempre tive como trabalhador rural, servidor público e agora como prefeito de Araguatins”, finaliza.

A nota garante ainda que, mesmo sorteado, o prefeito cumpriu sua agenda normalmente na terça-feira.

Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 e 22.