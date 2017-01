Prefeita participa de encontro e destaca atuação do marido

Se por um lado as primeiras-damas costumam auxiliar os maridos gestores imbuindo de atividades sociais, pouco se fala do papel do primeiro-cavalheiro, ou seja, do marido das prefeitas Estado afora.Já experiente nesse campo, a prefeita reeleita do município de Goiás, a professora Selma Bastos (PT), diz que o marido, Félix Pires, ajuda na gestão pública, mas em outra fun...