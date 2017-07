‘Próximo passo era ser deputado federal’, afirma Vilmar Rocha sobre Paulo Garcia

O secretário do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades, e Assuntos Metropolitanos, Vilmar Rocha, revelou durante o velório do ex-prefeito Paulo Garcia, que havia convidado o médico a se filiar ao PSD e se candidatar a deputado federal nas próximas eleições como representante da Região Metropolitana de Goiânia. Paulo morreu na madrugada deste domingo (30), aos 58 anos, vítima de enfarte. O corpo é velado no Cemitério Jardim das Palmeiras.

“Ele [Paulo] não tinha dito que ia filiar, mas admitiu conversar. Na semana passada, liguei para Kassab e discuti o assunto. O Kassab, quando ministro das Cidades, deu muito apoio à Paulo. Havia claramente uma aproximação nossa”, relatou.

Ao relembrar a trajetória de Paulo, que já foi deputado estadual, vice-prefeito e prefeito da capital, Vilmar destacou que “o próximo passo era ser candidato a deputado federal” e que Paulo “tinha toda qualificação”. Para Vilmar, a integridade do ex-prefeito era um “consenso”.

“Foi um prefeito do PT em momento difícil, mas nunca se falou nada contra o nome do Paulo na Prefeitura. Ele tinha um estilo próprio, por exemplo, não era demagogo, não era populista, isso até o prejudicou na gestão. Era um gestor mais preocupado com obras estruturantes. Só o tempo para que as pessoas o avaliem melhor”, ressaltou.

Vilmar afirmou ainda que em suas conversas recentes com Paulo tentava convencê-lo de não deixar a vida política.