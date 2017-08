PP e PMDB encaminham voto favorável a parecer; PT e PSDB orientam voto contrário

Os primeiros partidos que encaminharam votos para a apreciação do parecer do processo contra o presidente Michel Temer se mostram divididos sobre o tema e foi anunciado o posicionamento contrário à manutenção do governo Temer pelos tucanos.



Até agora, o PMDB - partido do presidente da República - e PP anunciaram encaminhamento de voto a favor do parecer produzido pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que vai contra o processo produzido pela Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o presidente Temer. Ou seja, os partidos apoiam a continuidade do governo Temer.



Por outro lado, o PSDB e o PT encaminharam voto contra o parecer. Ou seja, apoiam o processo vindo da PGR e, assim, são contra a continuidade do governo Michel Temer.