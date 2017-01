Políticos goianos lamentam a morte do ministro do STF Teori Zavascki

A morte do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki repercutiu entre as principais lideranças políticas de Goiás. Os políticos lamentaram a morte do jurista e o elogiaram pelo equilíbrio e sobriedade na condução dos processos da Lava Jato, dos quais Teori era relator.

O governador Marconi Perillo lamentou a trágica morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki. Ele afirmou que "o ministro Teori Zavascki se postava com muita sabedoria na definição dos rumos das questões que lhe eram pertinentes"

Abaixo, a íntegra das palavras do governador:

Recebi com profundo pesar a notícia da morte do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki em acidente aéreo no mar de Paraty, Rio de Janeiro. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Teori deixa uma grande lacuna no Judiciário do Brasil, onde exerceu brilhante carreira, conduzindo a Magistratura com abnegação, transparência, competência e ética.

Sempre muito discreto, o ministro Teori Zavascki se postava com muita sabedoria na definição dos rumos das questões que lhe eram pertinentes, nunca avançando sobre temas que não diziam respeito ao seu estrito trabalho e agindo com maestria e competência na condução das decisões justas e afirmativas do bom Direito e da melhor Justiça.

O Brasil perde neste momento um homem exemplar, de quem sentiremos muita falta.

Transmito minha solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho do ministro Teori e peço a Deus que os conforte e dê força neste momento de muita tristeza.

Em nota de pesar, o senador Ronaldo Caiado afirmou que Teori "ganhou o respeito de toda a sociedade brasileira".

Confira o comunicado na íntegra:

"É com profundo pesar que recebo a notícia desse terrível acidente com o ministro Teori Zavascki. É preciso respeitar a dor dos familiares e amigos das vítimas. Minhas orações e que Deus conforte a todos.

Teori foi um grande homem público que ganhou o respeito de toda a sociedade brasileira pela maneira austera, competente e equilibrada com a qual pautou as suas decisões, mesmo nas situações mais delicadas desse país. É uma grande perda"