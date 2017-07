Políticos, amigos e admiradores: veja a repercussão da morte de Paulo Garcia nas redes sociais

A morte do ex-prefeito de Goiânia Paulo Garcia, aos 58 anos, após um enfarte repercutiu nas redes sociais. Vários amigos e políticos usaram seus perfis em redes sociais para prestarem condolências.

Paulo Garcia (PT) morreu na madrugada deste domingo (30), aos 58 anos, após sofrer um enfarte. Segundo o advogado Edilberto de Castro Dias, que foi presidente da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) e um assessor muito próximo do ex-prefeito, Paulo estava na cama quando acordou passando mal, tentou se vestir, mas morreu ainda no quarto.

É com imenso pesar que recebemos a notícia da morte do ex-prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. pic.twitter.com/whfUciHWEJ — José Eliton (@JoseEliton_Jr) 30 de julho de 2017

À família e amigos, nossas sinceras condolências, solidariedade e preces para que Deus a todos console neste momento de grande tristeza. — José Eliton (@JoseEliton_Jr) 30 de julho de 2017

Uma perda enorme o falecimento de Paulo Garcia. Meus sentimentos à família e amigos e que Deus conforte a todos. Descanse em paz, amigo. — Daniel Vilela (@DanielVilela15) 30 de julho de 2017

Nota de pesar pela morte de Paulo Garcia | Lula https://t.co/j0ddq8WMW2 — Lula pelo Brasil (@LulapeloBrasil) 30 de julho de 2017

Recebi c/ pesar a notícia do falecimento do ex-prefeito d Gyn Paulo Garcia. Grande médico, político q sabia dialogar, legítimo democrata. pic.twitter.com/021V8rrj3U — Kennedy Trindade (@KennedyTrindad1) 30 de julho de 2017

Acordamos com a triste notícia do falecimento do ex-prefeito Paulo Garcia. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos. pic.twitter.com/ZkeXKu503Q — Vanderlan Cardoso (@Vanderlan40) 30 de julho de 2017

Lamento profundamente falecimento do companheiro ex Prefeito Paulo Garcia. Meus sentimentos a toda família especialmente a caríssima Tereza. — Adriana Accorsi (@Adriana_Accorsi) 30 de julho de 2017

O domingo fica triste c a notícia da morte prematura do ex-prefeito Paulo Garcia, um homem de bem. Que Deus conforte sua família!! — Miguel Cançado (@MiguelCancado) 30 de julho de 2017

Paulo de Siqueira Garcia foi prefeito de Goiânia entre 2010 e 2016 e vice-prefeito na gestão de Iris Rezende entre 2009 e 2010. Também foi deputado estadual entre 2003 e 2006.

Lamento profundamente a morte do ex-prefeito de Goiânia e amigo Paulo Garcia. Somos solidários aos amigos e família neste momento de dor. — Marconi Perillo (@marconiperillo) 30 de julho de 2017

Foi com pesar e consternação que o prefeito Iris Rezende recebeu a notícia da morte do ex-prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. — Iris Rezende (@IrisRezendeM) 30 de julho de 2017

Lamento e envio condolências a família de Paulo Garcia pelo seu prematuro falecimento.Que Deus os conforte. — Dona Iris (@Gab_DonaIris) 30 de julho de 2017

O velório de Paulo acontece no cemitério Jardim das Palmeiras. Haverá uma missa às 16 horas no local e, às 17h, o enterro.

O presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti, e o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, emitiram notas de pesar pela morte do ex-prefeito de Goiânia Paulo Garcia. O presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti, decretou luto oficial por três dias e determinou que as bandeiras sejam hasteadas a meio mastro no Palácio Alfredo Nasser em decorrência do falecimento do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Goiânia, o médico Paulo Garcia. Em nota de condolências, José Vitti lamentou o passamento e manifestou solidariedade aos amigos e familiares de Paulo Garcia.

Em uma longa nota, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, afirmou que está atônito com a morte de Paulo Garcia.

Uma cidade é construída a várias mãos. Este processo de desenvolvimento é dinâmico e o prefeito tem papel imprescindível nisso, sobretudo na definição do que entende ser como prioridade para o crescimento do município que administra e para a qualidade de vida de seus moradores. Paulo Garcia deu a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento da maior cidade do Estado ao administrá-la por quase seis anos. Se entre 2010 e 2012 ele assumiu o Paço por ter sido vice de Iris Rezende, de 2013 a 2016 seu mandato lhe foi conferido legitimamente pelo voto popular.

Na manhã deste domingo (30), a notícia de sua morte nos impactou. Estamos meio atônitos, principalmente por sabermos que ele, aos 58 anos, foi vítima de um infarto fulminante em sua casa. Paulo será lembrado não só como prefeito da nossa querida capital, mas também como um grande médico, deputado estadual, marido e pai de dois filhos. Por muitos anos, Paulo se dedicou com afinco à neurocirurgia. Chegamos a discutir, há algum tempo, projetos na área da saúde que poderiam ser coordenados por ele em nossa cidade. Sabia que Paulo teria muito a auxiliar-nos, embora naquele momento ele estivesse com outras demandas pela frente. Manifesto a minha solidariedade e de minha família aos parentes e amigos de Paulo Garcia que vivem um momento de profunda dor. Que Deus, em Sua misericórdia, console a todos. Prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha.

A Unimed/Goiânia também se manifestou sobre a morte de Paulo Garcia. Ele foi presidente da Cooperativa entre 1996 e 2002.

Nós, membros do Conselho de Administração da Unimed Goiânia, lamentamos o falecimento, na madrugada deste domingo (30), do médico cooperado e neurocirurgião, Paulo de Siqueira Garcia, presidente da Cooperativa por dois mandatos, no período de 1996 a 2002, e diretor do Conselho Técnico, de 1994 a 1995.

Dr. Paulo, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, onde lecionou, ingressou na Unimed Goiânia em 31 de março de 1987. Ele deixa a esposa e médica, Tereza Beiler, e dois filhos.

Manifestamos nosso profundo pesar e solidariedade à família e aos amigos do Dr. Paulo Garcia. O cooperativismo médico goiano e brasileiro perdeu um grande defensor, que jamais desistiu de acreditar na força da união dos mais de 110 mil médicos cooperados brasileiros. Somos gratos por sua preciosa contribuição no fortalecimento de nossa Cooperativa.

Ele se dedicou a defender a causa de um mundo mais justo e humano não apenas como cooperativista, mas também como homem público, cumprindo um papel político importante como deputado estadual, vereador, vice-prefeito e prefeito de Goiânia.

Destacamos seu legado na luta por uma medicina humanizada e de qualidade, pela ética e pela democracia. Sua importante obra está para sempre inserida na memória de nossa cidade e será lembrada por todos os seus cidadãos e também pelos pacientes que receberam sua atenção como profissional médico. Desejamos muita luz e paz a toda família. Conselho de Administração da Unimed Goiânia​