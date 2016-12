Política “não vai deixar saudade”, diz Maguito

Aos 65 anos de idade e depois de ser vice-governador do Estado, governador, senador e prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela afirma que vai deixar a política. Questionado se vai ficar com saudade, ele afirma que não. “Cansa muito e não vai deixar saudade não”, diz. Ele, no entanto, não diz que a decisão é definitiva, mas afirma que não tem vontade de voltar atrás...