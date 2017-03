Política marcou a tônica do discurso no Oscar Niemeyer

O tom político dominou a maioria dos discursos no lançamento do programa Goiás na Frente, que prevê investimentos de R$ 6,1 bilhões do Estado até o ano que vem.Focado em visibilidade nacional para garantir espaço em chapa à presidência da República em 2018, o governador Marconi Perillo (PSDB) repetiu no discurso e em entrevista coletiva que “duvida que outro Estado tenha...