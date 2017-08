PMDB procura siglas da base, mas ainda sente racha interno

Com a grande concorrência por um espaço na chapa governista para as eleições de 2018 entre os integrantes da base aliada, o PMDB tem afinado conversas com os partidos ligados ao governo estadual. Visando a construção de uma ampla aliança para a disputa, a cúpula da sigla mantém diálogo aberto com partidos como o PSD, o Solidariedade e o PTB, entre outros. Com o cenário desenh...