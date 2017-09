PMDB de Goiânia elege novo presidente

Por 233 a 49, a chapa Mutirão venceu a eleição para o diretório do PMDB em Goiânia. O superintendente de Ordem Pública da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), Carlos Júnior, é o novo presidente do partido na capital. Ele venceu a chapa do engenheiro Fernando Barnabé, que fazia oposição à atual direção, presidida pelo deputado estadual Bruno Peixoto.

Como os votos da chapa Unidos pelo PMDB não alcançaram 20% dos número de votantes, a oposição não vai participar da direção do partido, diferentemente do que ocorreu na eleição do diretório estadual, quando a oposição garantiu cadeiras na direção.

Foram eleitos, além do novo presidente, 45 membros efetivos, 15 suplentes e 24 delegados com voto nas convenções. A chapa vencedora tinha o apoio do prefeito Iris Rezende, do deputado federal Daniel Vilela e de três dos deputados estaduais de Goiânia, Bruno Peixoto, Lívio Luciano e Wagner Siqueira. O prefeito não votou. Estava na fazenda. A primeira-dama, Iris Araujo, também não votou. Já o presidente regional da legenda, Daniel Vilela, depositou seu voto, mas não acompanhou a eleição.

A chapa de oposição tinha o apoio dos deputados José Nelto, que compunha a chapa, e Paulo Cézar Martins, que não votou porque é filiado em Quirinópolis. Barnabé não esperou o fim da eleição e a contagem dos votos. Mais cedo afirmou ao POPULAR que estava decepcionado.

Segundo ele, “a baixa participação foi um protesto do filiados”. “A militância do PMDB não está concordando com as velhas práticas políticas”, afirmou.

Antes que a disputa chegasse às urnas, houve um esforço dos líderes do PMDB para a formação de uma chapa de consenso, mas, segundo Barnabé, o apoio de Bruno Peixoto à chapa Mutirão inviabilizou o acordo. E, repetindo o que ocorreu na eleição do diretório estadual, o PMDB se dividiu.

Para o presidente eleito, Carlos Júnior, essa divisão acaba ali, na eleição. “Como em toda eleição, há um embate, mas é um embate entre companheiros do mesmo partido e que querem o mesmo para a legenda.” Sobre a baixa participação dos filiados, ele afirma que o número de votantes é o mesmo que tradicionalmente participa das eleições do partido em Goiânia.

O PMDB tem cerca de 20 mil filiados na capital e apenas 283 votaram - número diferente da quantidade de votos ocorre porque alguns eleitores têm peso diferente. O voto de Iris Rezende, por exemplo, vale três por ele já ter sido presidente do partido e ser prefeito da cidade. Houve um voto em branco e o registro de um nulo.