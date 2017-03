Planalto reclama de pouco empenho dos governadores

Na semana passada, o anúncio feito pelo presidente Michel Temer de que os servidores estaduais e municipais ficariam de fora da reforma da Previdência provocou surpresa entre os governadores, que terão agora de lidar com as mudanças na Previdência de seus Estados. Na ala política do governo, a avaliação é de que a mudança nas regras “salvou” a aprovação da reforma - ...