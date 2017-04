Planalto descarta balanço sobre a greve

O ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, embarcou nesta tarde de sexta-feira, 28, com destino ao Rio de Janeiro. Moreira, que é o responsável pela comunicação da Presidência, reuniu-se pela manhã com o presidente Michel Temer e ambos analisaram os movimentos grevistas desta sexta-feira. A avaliação inicial é que os atos tiveram baixa adesão.



Moreira estudava fazer um balanço público das manifestações no fim do dia. Mas a avaliação de que o movimento não está sendo muito grande fez com que o ministro deixasse Brasília e sepultasse essa ideia.



Até o momento, interlocutores do presidente dizem que não deve ter nada oficial do Planalto sobre o tema. Há uma chance de algum tipo de nota no fim do dia, mas tudo está sendo estudado e depende do desenrolar dos atos de hoje, já que no fim do dia pode haver algum tipo de ato mais expressivo ou violento, principalmente nas capitais, como São Paulo ou Brasília.



A ordem que havia sido dada pelo presidente e que segue a mesma até agora é que o ministro da Justiça, Osmar Serraglio, será o responsável pela comunicação oficial do governo.



O ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, continua despachando no Planalto e já esteve com o presidente hoje. Eliseu Padilha (Casa Civil) já havia ido para Porto Alegre.



Outro ministro que fica alocado no Planalto, Sergio Etchegoyen, do Gabinete Segurança Institucional, está voando do Recife para Brasília e deve se encontrar com o presidente Temer no fim do dia para continuar a análise do movimento grevista.



Vídeo



Nesta tarde, Temer vai gravar um vídeo para circular apenas nas redes sociais com uma mensagem pelo Dia do Trabalho (1º de Maio) A ideia do presidente, que evitará a cadeia nacional de rádio e TV, é fazer uma defesa das reformas trabalhistas e previdenciária. Segundo fontes, o vídeo vai repetir formatos que vêm sendo utilizados por Temer, com uma mensagem "curta e direto ao ponto".