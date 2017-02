Planalto anuncia líder do governo e da maioria

O presidente Michel Temer escolheu Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) como novo líder do governo na Câmara dos Deputados, no lugar de André Moura (PSC-SE), confirmou ontem o porta-voz da Presidência, Alexandre Parola.A informação havia sido antecipada à Reuters por uma fonte do Palácio do Planalto na véspera.Em rápido briefing, Parola anunciou também que o deputado Lelo Coimbra (P...