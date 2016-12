Piloto do Cartão Reforma será em PE

O projeto-piloto do Cartão Reforma, do Ministério das Cidades, deve ser implantado em 2017 em Pernambuco, possivelmente na região agreste do estado. A informação foi divulgada ontem pelo ministro Bruno Araújo em evento no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo pernambucano.“Temos R$ 1 bilhão no Brasil para 2017 e queremos que o projeto-piloto tenha Pernamb...