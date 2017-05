PGE aguarda notificação mas novo projeto já tramita na Assembleia

A Procuradoria-geral do Estado de Goiás ainda não foi notificada da decisão do Justiça, segundo a assessoria de imprensa do governo estadual, e aguarda ser informada da decisão da corte especial para definir se vai recorrer ou não e qual será a linha da defesa. Mas, já se antecipando a essa decisão e diante da liminar concedida pela juíza Suelenita Soares Correia, o...