PF cumpre mandados de prisão em nova etapa da Calicute no Rio

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal do Rio cumprem, na manhã desta terça (14), mandados de prisão e busca e apreensão da Operação Calicute, desdobramento da Lava Jato no Estado.

Heitor Lopes de Sousa Junior, diretor da Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro (Rio Trilhos), e Luiz Carlos Velloso, subsecretário de Transportes do Estado no governo de Sérgio Cabral, são alvos da operação.

Nesta etapa, a operação apura desvios na construção da Linha 4 do metrô do Rio.

Deflagrada em 2016, a Calicute foi responsável pela prisão preventiva de Sérgio Cabral (PMDB), ex-governador do Rio, e do empresário Eike Batista.