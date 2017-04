Petrobras espera decisão do governo para tirar empresas da lista suja

A Petrobras espera ordem do governo para tirar empreiteiras envolvidas na Lava Jato de sua "lista suja", que deixa essas companhias impedidas de disputar novos contratos com a estatal."Tenho de receber uma comunicação do poder Executivo sobre qual a sistemática a seguir", afirmou nesta terça (4) Pedro Parente, presidente da petroleira, após participar de evento do Bradesco em São Paulo.

Segundo o executivo, o acordo de leniência firmado com o Ministério Público não dá segurança suficiente à Petrobras para tomar a decisão de retirar as restrições.

"É uma regra que não é a empresa que define. Ela tem de ser definida pelo governo e pelo Estado: Tribunal de Contas da União, Procuradoria-Geral da República. Precisa ter um quadro legal que defina como será", explicou.

As empreiteiras Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e Odebrecht já negociaram um acordo com o Ministério Público, mas seguem na lista suja da Petrobras.

Parente afirmou que, além da autorização do governo, a Petrobras fará sua própria análise. "Temos de fazer nossa própria avaliação para formar a nossa conclusão. [Para verificar se], além do acordo de leniência, elas tomaram medidas para ter um bom compliance [regras de conduta e de cumprimento da legislação]", afirmou.

Em entrevista à reportagem, o presidente da Andrade Gutierrez, Ricardo Sena, disse não entender porque a empreiteira seguia figurando na lista. Sena afirmou ter conversado pessoalmente com Parente sobre o assunto e relatou que, na ocasião, o presidente da Petrobras concordou que era preciso tirar a companhia da relação.

Questionado sobre o encontro, Parente limitou-se a dizer que a decisão institucional é a de esperar a autorização do governo e não poderia expressar sua "opinião pessoal" sobre o tema.