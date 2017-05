Petistas apostam em ataque de ex-ministro a Lula após acordo

A delação de Antonio Palocci é dada como certa entre petistas desde a semana passada. Na abertura da etapa paulista do 6.º Congresso Nacional do PT, na sexta-feira passada, a “traição” do ex-ministro era um dos assuntos principais. Em tom que variava entre a indignação e a resiliência, comentavam que Palocci iria atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em troca...