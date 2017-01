Perillo diz que extinção de subsecretarias foi decisão técnica

O governador Marconi Perillo afirmou nesta quarta-feira, durante inauguração do viaduto na GO-080, que a decisão de extinguir as 40 subsecretarias de Educação do Estado, anunciada na noite de terça-feira em nota da Secretaria de Educação do Estado, foi técnica e que suas funções podem ser substituídas pelos recursos tecnológicos disponíveis na internet.

"Não é decisão minha. É decisão técnica da secretaria e do Instituto Falconi, que concluiu que com a informática e com a inovação tecnológica não há mais necessidade de você ter órgãos presenciais. Antigamente era preciso levar nas mãos todas as informações, boletins, etc, para as regionais. Agora, você pode fazer tudo por internet. O que nós queremos é que os professores estejam em sala de aula e também queremos diminuir despesas para que sobrem mais recursos para a gente investir em educação”, disse o governador.

A determinação inicial era de reduzir o número de subsecretarias de 40 para 15 unidades. A secretária Raquel Teixeira (Educação) argumentou, em reportagem publicada na edição do POPULAR do dia 13 último, que a medida havia sido tomada após estudo de consultoria, contratada em 2015, que constatou a existência de número de regionais maior que o necessário, em comparação com outros Estados. No Brasil, cada regional atende entre 80 e 90 escolas, e em Goiás o número era de 25 escolas por regional. A redução, segundo Raquel Teixeira, foi recomendada pela Falconi Consultoria.

Nota publicada na coluna Giro na edição desta quarta-feira (25) aponta que o governador Marconi Perillo decidiu extinguir todas as subsecretarias de Educação para evitar uma crise na sua base na Assembleia. Isso porque a eliminação de 25 das 40 existentes gerou descontentamento de deputados estaduais que tiveram unidades fechadas em suas bases eleitorais. Eles se queixavam de que parlamentares que atuam nos municípios cujas bases foram preservadas.

O presidente da Assembleia, José Vitti (PSDB), disse que a medida foi discutida com o governo. “Ponderamos com o governador e com a secretária que foram levados em conta apenas critérios técnicos e que, em alguns casos, a distribuição ficou muito ruim”, afirmou Vitti, ao Giro.