'Pergunte se aceita dar aulas por R$ 80 reais', diz Bolsonaro para professor que ensina comunismo

O capitão reformado do exército brasileiro e deputado federal (PSC-RJ) Jair Bolsonaro, publicou nesta quarta-feira (29), em seu perfil oficial no Twitter, uma resposta a um internauta. A pergunta? ‘O que fazer com a professora que tenta colocar na cabeça que comunismo é bom’.

Defendendo seus argumentos e bandeira, o parlamentar citou os baixos salários cubanos, o alto custo do serviço de internet e a falta de liberdade de imprensa para exemplificar um regime ‘comunista’. ‘Se ela concordar com tudo, então ela tem razão’, finalizou.

Deputado mais votado no Rio de Janeiro com aproximadamente 460 mil votos, afirmou em entrevista que sairá candidato a presidência da república em 2018. Bolsonaro replicou o print em sua conta oficial do Twitter. Na imagem, é possível verificar a marca da página ‘Bolsonaro Opressor 2.0’, criada por seus admiradores.

Até o momento, o tuíte conta com 130 respostas, 1,8 mil retweets e mais de 4 mil curtidas.