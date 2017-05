Perícia vai realizar 3 exames em áudio de Temer, diz PF

A Polícia Federal divulgou nota na noite de ontem sobre como se dará a perícia criminal no áudio da conversa entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista. De acordo com a PF, como as partes envolvidas enviaram perguntas com elevado grau de complexidade sobre o áudio, será feito um “minucioso tratamento dos chamados vestígios, além de análises metódi...