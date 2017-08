Pela primeira vez, Santa Cruz de Goiás é capital simbólica do Estado de Goiás

Neste domingo (27), a cidade de Santa Cruz de Goiás tornou-se, pela primeira vez, sede dos três poderes estaduais, com a transferência da capital oficializada pelo Governo de Goiás. O município completa hoje 288 anos desde a sua fundação.

A cidade já foi capital do estado por cerca de 30 anos, entre 1839 até 1870. Na época, uma enchente destruiu parte baixa de Vila Boa, então capital goiana.

Os moradores se reuniram na praça central da cidade para assistir a cerimônia que contou com a presença de representantes dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo.

O decreto de transferência simbólico foi assinado pelo governador Marconi Perillo, que ainda homenageou 78 autoridades com a comenda Ordem do Mérito do Anhanguera pelos relevantes serviços prestados do Estado de Goiás.

Em seu discurso, Perillo anunciou que enviou à Assembleia Legislativa um pedido para tornar permanente a transferência anual. Ou seja, de agora em diante, todos os dias 27 de agosto, haverá a transferência de governo para Santa Cruz. “A Cultura é a alma do povo, e nós temos um compromisso com a cultura de Goiás”, afirmou.

Na ocasião, ainda foi assinado um convênio de R$ 1 milhão entre o governo e a prefeitura para pavimentação asfáltica e recapeamento das ruas da cidade. Os recursos também vão ser usados em reformas e ampliações de espaços públicos.