Peemedebista diz que decisão do impeachment passou pelo presidente

Na mesma nota, Cunha afirma que sua decisão pela abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff foi previamente submetida ao então vice. Segundo Cunha, o parecer foi “debatido e considerado por ele correto do ponto de vista jurídico”. “O verdadeiro diálogo ocorrido sobre o impeachment com o então vice-presidente, às 14 horas da segunda-feira, 30 de novembro de 2015...