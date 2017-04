Pedidos de abertura de inquéritos contra governadores ainda não chegaram ao STJ

Os pedidos de abertura de inquérito contra os governadores ainda não chegaram ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ), isso ocorreu porque o ministro Edson Fachin só autorizou o encaminhamento dos pedidos na terça-feira (11), véspera do feriado no Judiciário.

Os pedidos só deverão ser analisados na próxima semana quando o relator da Lava-Jato no STJ e ministro Luiz Felipe Salomão retornar de um seminário em Portugal. Após a análise dos documentos, ele decidirá se abre ou não os inquéritos contra os nove governadores.

Estão na lista o governador de Goiás, Marconi Perillo, Luiz Fernando Pezão, do Rio de Janeiro; Geraldo Alckmin, de São Paulo; Paulo Hartung, do Espírito Santo; Fernando Pimentel, de Minas Gerais; Beto Richa, do Paraná; Flávio Dino, do Maranhão; Raimundo Colombo, de Santa Catarina; e Marcelo Miranda, do Tocantins.

Segundo a Constituição Federal, o foro indicado para processar e julgar os governadores é o STJ. Os demais inquéritos envolvendo deputados federais, senadores, ministros do Estado e o presidente da República são analisados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Além dos nove governadores, outros três estão na lista do ministro Fachin. O governador de Alagoas, Renan Calheiros Filho, Tião Viana, do Acre, e Robinson Faria, do Rio Grande do Norte. Eles são investigados com outros parlamentares e por isso serão processados no STF.