PEC do teto fica para 2ª quinzena de março na Assembleia Legislativa

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que limita os gastos do Estado por dez anos só começará a tramitar na Assembleia Legislativa na segunda quinzena de março e pode sofrer alterações pontuais, de acordo com o presidente da Casa, José Vitti (PSDB). “Como a proposta está muito atrelada à PEC do governo federal, aprovada no ano passado com algumas modificações, ...