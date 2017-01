PC do B vai apoiar reeleição de Rodrigo Maia na Câmara

A bancada do PC do B decidiu apoiar a candidatura à reeleição do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara. O martelo foi batido após reunião ontem, em São Paulo. Segundo integrantes da legenda, houve divergência entre os 12 deputados que representam a sigla na Casa, mas o apoio a Maia convenceu a maioria. “Nós vamos fechar com o Rodrigo Maia. Achamo...